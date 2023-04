Feyenoord a porte chiuse? Giovedì ospiterà la Roma

Gli incidenti avvenuti nello stadio De Kuip di Rotterdam in occasione della semifinale di Coppa d'Olanda tra Feyenoord e Ajax potrebbero portare a provvedimenti duri da parte del governo nei confronti del club di casa. Lo ha fatto capire la ministra olandese della Giustizia e Sicurezza Dilan Yesilgoz: "Vogliamo appurare esattamente cosa sia successo ed è possibile che ci saranno delle conseguenze. Stiamo valutando di far giocare le partite casalinghe del Feyenoord a porte chiuse". Nel match di ieri il centrocampista dell'Ajax e dell'Olanda Davy Klaassen è stato colpito da un accendino lanciato dagli spalti dopo aver segnato il gol decisivo, riportando una vistosa ferita alla testa. Il pubblico della squadra di Rotterdam non è nuovo a episodi di teppismo e violenza, come a Tirana nella notte precedente la finale di Conference o in occasione delle trasferta romana di Europa League nel 2015, con il danneggiamento della fontana "Barcaccia" in piazza di Spagna. Già per entrambe le partite di Europa League, in programma il 13 aprile in Olanda e il 20 a Roma, è scattato il divieto di vendita di biglietti per i tifosi ospiti. Ora però la gara d'andata corre il rischio di essere giocata in un impianto quasi completamente deserto.