ZENIT-UTRECHT 2-0

10', 105' Kokorin (Z)

La squadra di Roberto Mancini non delude e dopo la sconfitta in Olanda conquista il pass definitivo per l’Europa in un match sofferto contro l’Utrecht che ci prova fino alla fine. 2-0 Il risultato alla fine dei tempi supplementari: la prima firma è arrivata al 9’ minuto con Kokorin che poi chiude il discorso qualificazione per l'Utrecht al 105’ , firmando anche il 2-0. La squadra di Erik ten Hag non porta a termine l’impresa ed è così costretta a dire addio al sogno europeo.