Torna il grande calcio dell’Europa League sui canali di Sky: ogni giovedì sui canali Sport e Calcio tutte le partite delle tre squadre italiane in corsa (Milan, Lazio e Atalanta) oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, 19:00 e 21.05. E su Sky Supercalcio HD, Diretta Gol, con tutte le 24 partite in programma. Come di consueto le sfide saranno precedute dagli studi con Anna Billò, in compagnia di Leonardo, Daniele Adani e Paolo Condò, che ci accompagneranno anche nel post partita con le analisi dei temi più suggestivi delle sfide. Si parte alle 19:00 e in campo ci saranno due italiane, il Milan, in trasferta contro l’Austria Vienna (Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD) e l’Atalanta, a Reggio Emilia, contro gli inglesi dell’Everton (Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 2 HD). Su Sky Calcio 3 HD andrà in onda la sfida fra i ciprioti dell'Apollon Limassol e Olympique Lione. Su Sky Supercalcio HD, Diretta Gol, con tutti gli altri match. Alle 21.05, sarà la volta della terza formazione italiana, la Lazio, attesa in Olanda dal Vitesse (Sky Sport 1 HD, Sky Calcio 1 HD e in chiaro su TV8). Per la prima volta nell’era dell’Europa League sarà presente l’Arsenal di Wenger, che sfida il Colonia all’Emirates (Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 2 HD), impegnato anche lo Zenit di Mancini sul campo dei macedoni del Vardar (Sky Calcio 3 HD). Su Sky Supercalcio HD – come sempre – ci farà compagnia Diretta Gol, con tutte le altre partite.

Austria Vienna-Milan (Oggi ore 19.00 su Sky Sport 1 HD e Sky calcio 1 HD)

Rossoneri a caccia di riscatto dopo il pesante ko in campionato contro la Lazio. Montella è intenzionato a cambiare modulo, oltre che atteggiamento, per dare subito una sterzata e cominciare bene il girone di Europa League. Si parte da Vienna col 3-5-2, a confermarlo è stato proprio l’allenatore del Milan: “Non è la prima volta che facciamo la costruzione a 3, già risale all'anno scorso, credo cambierà poco rispetto alla partita precedente". Non solo, dovrebbero cambiare anche alcuni degli interpreti rispetto alla gara di Roma. Si fa spazio l’idea Kalinic e Andre Silva davanti, out Conti. Testa all’Austria Vienna, intanto Montella fa le prove generali per il campionato.

Vitesse-Lazio (Oggi ore 21:05 su Sky Sport 1 HD, Sky Calcio 1 HD e in chiaro su TV8)

I biancocelesti sono in una condizione psico-fisica eccezionale. L’ultimo impegno in campionato ha restituito un Ciro Immobile in stato di grazia. Sono annunciate importanti novità di formazione e il bomber napoletano dovrebbe partire dalla panchina cosi come De Vrij.

"Dovrò alternare i giocatori, come ho fatto in questi due anni – ha annunciato Inzaghi - non regalo partite a nessuno in Europa, se cambierò è perché ho fiducia in chi va in campo. Dobbiamo partire col piede giusto". Rotazione annunciata dunque, con Caicedo davanti, mentre in difesa non ci sarà sicuramente Wallace (infortunato), è stato provato anche Lucas Leiva in quel ruolo.

Atalanta-Everton (Oggi ore 19.00 su Sky Sport3 HD e Sky Calcio 3 HD)

Dopo il miracolo della Dea nella passata stagione, (quarto posto in campionato e record storico per la formazione bergamasca) è arrivato il momento di raccogliere quanto seminato. Via l’emozione, anche se l’avversario è assolutamente da prendere con le pinze, Wayne Rooney il più temuto. Così Gasperini in conferenza: “Affrontiamo questa competizione con grande curiosità, rispetto e fiducia. Certo, non abbiamo un nome importante come quello dell'Everton, ma siamo reduci da una grande stagione”. Giura di avere in testa la formazione anti-Everton, ostentando ottimismo in vista della gara. Servirà il miglior Papu Gomez e la super Atalanta che ha impressionato nella passata stagione.