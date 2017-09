GRUPPO H- ARSENAL-COLONIA 3-1

10' Cordoba (C), 49' Kolasinac (A), 67' Sanchez (A), 82' Bellerin (A)



La partita è iniziata con un’ora di ritardo, alle 22:00, per i disordini creati dai tifosi del Colonia all’ingresso dello stadio. Gara subito in salita per la squadra di Wenger, sotto per un tempo, ribalta l’inerzia della gara nella ripresa. Colonia avanti all’Emirates con un gol meraviglioso di Cordoba, complice un’uscita piuttosto avventata di Ospina, punito dal suo connazionale con una conclusione dai trenta metri. I Gunners agguantano il pari nel secondo tempo grazie a Sead Kolasinac, poi passano in vantaggio con una rete da quadretto di Alexis Sanchez. A giro sul palo opposto. C’è tempo anche per il tris di Hector Bellerin al minuto 82. Tre punti e un grosso sospiro di sollievo per Arsene Wenger.