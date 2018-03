Europa League, i risultati degli ottavi: Atletico ai quarti, Mancini eliminato. GOL E HIGHLIGHTS

LOKOMOTIV MOSCA-ATLETICO MADRID 1-5

16' Correa (AM), 20' Rybus (LM), 47' Saul (AM), 65' rig e 70' Fernando Torres (AM), 85' Griezmann (AM)

Tre gol all'andata e cinque al ritorno. Così, in scioltezza, l'Atletico Madrid supera la Lokomotiv Mosca e si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Tutto facile per la squadra di Simeone che sblocca la partita al 16': assist di Koke (che in casa aveva segnato al 90') e gol di Correa, con un tiro di destro che va a infilarsi nell'angolino basso. La Lokomotiv Mosca risponde quattro minuti dopo con Rybus che sfrutta un'azione nata da calcio d'angolo per ristabilire il pareggio. L'Atletico non ci sta e segna di nuovo. Succede al 47', quando Filipe Luis serve Saul, cinico al punto giusto per firmare l'1-2. Nella seconda parte della partita, il protagonista è Fernando Torres che prima segna su calcio di rigore (ottenuto per un fallo subito da Griezmann) e poi - cinque minuti dopo - fa sorridere ancora Simeone. Chiude in bellezza Griezmann, all'85', autore dell'1-5. Durante gli ultimi minuti del match, Filipe Luis lascia il campo in barella, ma non è ancora chiara l'entità dell'infortunio. L'Atletico convince, vince e sogna.