"Eviterò lo stress mangiando cioccolata fondente, è l’unico modo per smorzare la tensione". Ansia ce n’è tanta, non potrebbe essere altrimenti alla vigilia di una finale di Europa League, Rudi Garcia però ha il suo metodo infallibile per superarla, mischiando le proprie emozioni con una barretta. Non basterà però solo quella per avere ragione dell’Atletico Madrid, formazione su cui l’allenatore del Marsiglia sposta tutta la pressione del match: "Sappiamo che l'esperienza è dalla parte dell'Atlético Madrid, che ha giocato tre finali negli ultimi sei anni. Anche noi però abbiamo giocatori esperti, che hanno vinto l'Europa League e anche la Champions, come Luiz Gustavo. La squadra sta bene, giocheremo la sessantunesima partita di questa stagione ma non sono preoccupato per la tenuta fisica dei miei ragazzi. Scioglierò gli ultimi dubbi in allenamento, ma dovremmo essere in grado di contare su tutti".