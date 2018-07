Sossio Aruta in panchina

Ha partecipato alla festa del Tre Fiori, ma soltanto dalla panchina, anche Sossio Aruta, tesserato con il club di San Marino nonostante i 47 anni di età. L’attaccante, storico protagonista del reality show "Campioni – Il Sogno" e noto al pubblico per alcune partecipazioni televisive tra le quali quelle a "Uomini e Donne", non è stato infatti schierato dall’allenatore. Per Aruta, in ogni caso, la soddisfazione dell’esordio in Europa League è arrivata nella gara di andata in casa: nel 3-0 rifilato al Bala Town il ‘Re Leone’ aveva disputato 4 minuti. Tra le fila del Tre Fiori anche un altro volto noto, Alessandro Teodorani, che nella stagione 1990/90 ha collezionato anche tre presenze in Serie A con il Cesena. A 46 anni di età Teodorani è rimasto in campo per 96 minuti.