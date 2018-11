Da una squadra russa ad un’altra con il Krasnodar opposto allo Standard Liegi, match vinto in rimonta nel finale dai padroni di casa grazie allo scatenato Wanderson. Sull’1-0 per i belgi, tuttavia, chi spreca il gol del pareggio è lo svedese Claesson nelle "vesti" di centravanti: l'ottimo Wanderson gli consegna un pallone da appoggiare in rete, peccato che lui riesca a lisciarlo in maniera tragicomica. Ecco perché sarà lo stesso brasiliano a mettersi in proprio e decidere la sfida con un assist e il definitivo 2-1.

Shaparenko da urlo