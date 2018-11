Missione compiuta per la Lazio formato Europa League. Per l’accesso aritmetico ai sedicesimi di finale servivano tre punti all’Olimpico contro il Marsiglia e un contemporaneo successo dell’Eintracht Francoforte: fattori puntualmente in scena, merito del 3-2 dei tedeschi a Cipro e soprattutto dei biancocelesti sui francesi. Due vittorie che chiudono i giochi nel gruppo H con 180 minuti d’anticipo, qualificazione d’attualità per la 6^ volta consecutiva nella competizione in casa laziale. Merito delle reti di Parolo e Correa, autori del 2-1 completato dal guizzo di Thauvin che non scongiura l’eliminazione della squadra di Rudi Garcia. Finisce qui l’avventura dell’ex allenatore romanista, giallorosso come Strootman fischiato nel corso del match: chi continua a sognare nelle notti d’Europa è invece la Lazio di Simone Inzaghi.

Chiamato a blindare il discorso qualificazione, Simone Inzaghi riparte dal 3-1 conquistato al Velodrome riconsegnando una maglia da titolare a Luiz Felipe e Marusic, Berisha e Durmisi. Davanti spazio alla coppia Correa-Immobile contro un Marsiglia all’ultima spiaggia: fari puntati su Rudi Garcia e Kevin Strootman, ex coppia romanista di scena all’Olimpico. Primo tempo favorevole ai francesi per intensità e chance: clamorosa quella sprecata al 7’ da Sakai, fermato a distanza ravvicinata da Strakosha. Berisha e Correa i più attivi in casa biancoceleste, peccato che a trovare lo specchio siano N’Jie e Thauvin a trovare le risposte dell’attento Strakosha. Se Inzaghi chiede maggiore intraprendenza dalla panchina, chi raccoglie l’invito non può che essere capitan Parolo: campanile messo al centro da Immobile, rivedibile la copertura di Caleta-Car che concede il colpo di testa dell’1-0 a pochi istanti dall’intervallo. Gli assist di Ciro diventano due ad inizio ripresa, merito dell’imbucata per Correa che non perdona. Thauvin accorcia le distanze al 60’ mentre l’Eintracht dilaga sul campo dell’Apollon Limassol, combinazioni che reggono fino al fischio finale nonostante il tentativo di Strootman prima dello scatenato Immobile. Al resto pensa Strakosha a tempo scaduto opponendosi a N’Jie: Lazio qualificata ai sedicesimi di finale, festa all'Olimpico.