1-0 Arsenal: il Napoli saluta l’Europa League. Azzurri eliminati nel doppio confronto contro i londinesi e ultima italiana a lasciare le competizioni europee. Rammaricato Carlo Ancelotti nel post partita: “La partita è durata 30 minuti, fin lì era stata difficile perché l'Arsenal ha provato a pressare ma abbiamo avuto due opportunità in cui si poteva sbloccare - ha detto - È chiaro che in queste partite hai bisogno che gli episodi vadano bene. Dopo il gol c'è stato un calo di fiducia naturale per la situazione che diventava impossibile. Siamo meno profondi e abbiamo difficoltà in fase di realizzazione”. Sulla reazione di Insigne al momento dell’uscita dal campo: “Era dispiaciuto per la situazione, l'andamento della gara che era negativo. I giocatori ci credevano molto. Lui era scontento. È per questo, non è stata di certo una cosa legata al fatto che fosse stato sostituito. Ora c'è da guardare avanti, fare bene le prossime, consolidare il secondo posto e pensare ad essere migliori nei prossimi anni”.

"Bilancio stagionale positivo"



Ancelotti ha poi parlato di cosa è mancato alla squadra nel finale di stagione: “Abbiamo perso un pochino di tutto: ordine, lucidità, finalizzazione - ha spiegato - Non siamo riusciti a giocare ai livelli che avevamo con Liverpool e PSG, ma questo è anche un momento della stagione un po' così, in cui le squadre fanno fatica ad avere un rendimento ad altissimo livello”. Tutte le italiane fuori dall’Europa: “La Juventus ci rappresenta bene in Europa, che sia uscita è un caso. Per noi il discorso è diverso: abbiamo investito sul mercato con calciatori giovani che frutteranno. Oggi ad esempio Meret ha fatto un errore di gioventù, ma è un grande portiere. Fabian lo stesso”. Sul bilancio stagionale, infine: “Molto positivo, ho trovato un bel gruppo di giocatori, ho una società che mi appoggia, che mi tutela. Il mio bilancio è molto positivo. Da qui costruiremo qualcosa di ancor più importante il prossimo anno, tutti insieme. Conosce bene questo mondo, le critiche ci saranno, ma le chiacchiere le porta via il vento”.