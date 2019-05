Le scelte degli allenatori: Chelsea

Solito 4-3-3 per Sarri, ma non mancano le sorprese: Emerson Palmieri vince il ballottaggio con Alonso sulla fascia. A centrocampo l'allenatore non rinuncia a Jorginho, preferito a Kovacic, mentre in avanti non parte Hazard: tridente con Pedro, Giroud e Willian.