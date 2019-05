Tutto pronto per la sfida finale dell'Europa League, il derby inglese tra Chelsea e Arsenal che assegnerà il trofeo a Baku. Le due squadre londinesi si affrontano sotto la direzione arbitrale dell'italiano Gianluca Rocchi.

Come arriva il Chelsea

Maurizio Sarri, che non ha accettato di buon grado il protocollo Uefa per cui l'ultimo allenamento dovesse essere integralmente aperto ai media, non potrà contare sugli indisponibili Loftus-Cheek e Hudson-Odoi (infortunati al tendine d'Achille), Rudiger (ginocchio) e Ampadu (problema alla schiena). Kanté è reduce da un infortunio al ginocchio rimediato in allenamento.

Come arriva l'Arsenal

Unai Emery non può contare su Ramsey (ha già dato l'addio ai Gunners dopo essersi infortunato nella partita contro il Napoli), Denis Suárez (pubalgia), Bellerín (ginocchio), Holding (ginocchio) oltre a Mkhitaryan che non è partito per questioni politiche.