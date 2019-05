Dal Milan al trionfo in Europa League: la pazza stagione di Higuain

Pur rimasto in panchina nella vittoria del Chelsea, il Pipita ha centrato il primo trofeo internazionale della carriera dopo i titoli nazionali conquistati con Real Madrid, Napoli e Juventus. E proprio in uscita dai bianconeri, lo scorso 2 agosto, iniziava la paradossale annata dell’argentino ceduto in prestito oneroso al Milan di Gattuso: maglia numero 9 e bomber designato dei rossoneri, Gonzalo faticherà eccome mettendo insieme 8 reti in 22 presenze e ritrovandosi ai margini dopo due episodi clamorosi. Si va dal rigore sbagliato e dalla crisi di nervi contro la Juve in campionato (espulso dall’arbitro Mazzoleni) al "giallo" di Gedda in Supercoppa: unico assente nella foto ufficiale della squadra con il principe Al Faisal, lui che era al centro dei rumors che lo volevano al Chelsea, Higuain venne dato per influenzato prima di disputare i 19 minuti finali nella sconfitta targata Cristiano Ronaldo. Nient’altro che la sua ultima uscita al Milan: risolto anticipatamente il prestito, l’attaccante che a fine marzo darà l’addio all’Albiceleste raggiunge a Stamford Bridge colui che al Napoli ne fu il mentore. Ma nemmeno l’esperienza alla corte di Sarri ne rivitalizza la stagione, parentesi inglese da 18 incontri e soli 5 gol nonostante l’illusoria doppietta all’Huddersfield. Titolare in 13 delle 14 presenze in Premier League, fiducia ottenuta pure in FA Cup ma non dall’inizio nella finale di Coppa di Lega persa ai rigori contro il Manchester City. E nemmeno l’altro epilogo di Europa League lo vedrà protagonista a differenza di Giroud, titolare e goleador a Baku dall’ottima intesa con Hazard. Esclusione che non ha negato al Pipita una serie di festeggiamenti da attore protagonista, gioia che anticipa un futuro tutto da scrivere per chi ha appena sollevato un trofeo inedito in carriera.