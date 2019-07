La passione dei tifosi per la propria squadra non conosce chilometri e stagioni. E anche un match di fine luglio diventa un'occasione buona per farsi una trasferta, non importa quanto distante sia. Lo sfondo in questo caso è Le Coq Arena di Tallinn, dove il Flora ha ospitato l'Eintracht per l'andata del secondo turno preliminare di Europa League. 1500 tifosi sono partiti da Francoforte per supportare da vicino la squadra di Hütter, uscita poi vincitrice dall'incontro con il risultato di 2-1. Torró e Joveljić hanno firmato i gol del successo finale, ma a catturare l'attenzione è stato anche il presidente del club, Peter Fischer. Il numero uno della società, presente sugli spalti dello stadio estone, si è reso protagonista di un simpatico siparietto con i sostenitori arrivati dalla Germania. Quest'ultimi, notata la presenza del patron, hanno cominciato a cantare dei cori in suo onore, chiedendogli di "pagare il prossimo giro da bere". Fischer, divertito dalla situazione, non si è fatto pregare due volte e ha accontentato le loro richieste: prima ha consegnato a uno di loro la birra in suo possesso e poi ha regalato altri 100 euro per permettere anche ad altri tifosi di soddisfare la loro sete. E la vittoria finale è stata un'altra bella scusa per festeggiare e vedersi ripagati i sacrifici fatti per amore dei propri colori.