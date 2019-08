Caos nella partita valida per il secondo turno preliminare di Europa League tra Craiova e Honved Budapest. Una bomba carta lanciata in campo ed esplosa vicinissima all'arbitro Arnold Hunter potrebbe cambiare l'esito del match (vittoria ai rigori dei padroni di casa) e portare al passaggio del turno a tavolino dell'Honved Budapest. Succede tutto al minuto numero 120 di partita, dopo un doppio 0-0 che stava inevitabilmente portando la sfida verso i rigori. Agli sgoccioli dei supplementari, e durante un principio di rissa in campo, piove dalle tribune una bomba carta. L'ordigno non colpisce direttamente l'arbitro nordirlandese ma esplode molto vicino a lui. Hunter rimane a terra stordito: match fermo per venti minuti prima che il quarto uomo Jamie Robert Robinson traghetti la sfida fino ai rigori. Lì perderanno gli ungheresi allenati da Giuseppe Sannino, che già chiedevano a gran voce la definitiva sospensione della partita durante l'attesa per i rigori. Dal dischetto protagonista l'altro italiano del match, il portiere del Craiova Mirko Pigliacelli, autore di tre parate decisive. Inutili? Si attende ora una sanzione e (forse) la sconfitta a tavolino che qualificherebbe l'Honved Budapest.