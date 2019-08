Nel mirino la vincente dell’incrocio tra gli armeni del Pyunik e i favoriti inglesi del Wolverhampton, formazione attesa nello spareggio per accedere al tabellone principale di Europa League. Prima del playoff e degli eventuali gironi, tuttavia, il Torino di Walter Mazzarri è atteso da un altro ostacolo nei preliminari della competizione: archiviato l’esame Debrecen (3-0 ad Alessandria e 4-1 in Ungheria), i granata se la vedranno nel 3° turno contro i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk reduci dal doppio 1-0 sui maltesi dell’Hibernians. Un appuntamento da non sbagliare per il Toro formato Europa.

Torino-Shakhtyor Solisgorsk in diretta su Sky Sport

Match d’andata in programma giovedì alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, sfida in diretta su Sky Sport Uno per il primo atto del 3° turno preliminare del Torino. Arbitra il polacco Daniel Stefanski. Ritorno in programma una settimana più tardi, giovedì 10 agosto alle 19.00 allo Stadio Dinamo di Minsk.