Il Torino continua la corsa per conquistare un posto dell'Europa League 2019-20: sulla strada che porta ai gironi i granata potrebbero sfidare il Wolverhampton agli spareggi. La squadra di Walter Mazzarri ha eliminato gli ungheresi del Debrecen al secondo turno e sfiderà i bielorussi dello Shakhter al terzo. Agli spareggi il Toro potrebbe vedersela con la squadra inglese dove è appena sbarcato Patrick Cutrone che ha lasciato il Milan in questa sessione di mercato. Al terzo turno il Wolverhampton affronterà gli armeni del Pyunik.

ll sorteggio degli spareggi

Percorso principale

Torino (ITA)/Shakhtyor (BIE) vs Pyunik (ARM)/Wolverhampton (ING)

Universitatea Craiova (ROM)/AEK Atene (GRE) vs Sparta Praga (REP)/Trabzonspor (TUR)

Legia Varsavia (POL)/Atromitos (GRE) vs Midtjylland (DAN)/Rangers Glasgow (SCO)

Feyenoord (OLA)/Dinamo Tbilisi (GEO) vs Norrköping (SVE)/Hapoel Beer-Sheva (ISR)

FCSB (ROM)/Mlada Boleslav (REP) vs Ventspils (LET)/Vitoria SC (POR)

AEK Larnaca (CIP)/Gent (BEL) vs Rijeka (CRO)/Aberdeen (SCO)

Haugesund (NOR)/PSV Eindhoven (OLA) vs Austria Wien (AUS)/Apollon (CIP)

Lucerna (SVI)/Espanyol (SPA) vs CSKA-Sofia (BUL)/Zorya Luhansk (UCR)

Partizan (SER)/Malatyaspor (TUR) vs Molde (NOR)/Aris (GRE)

Brøndby (DAN)/Braga (POR) vs Thun (SVI)/Spartak Mosca (RUS)

Malmö (SVE)/Zrinjski (BIE) vs Neftci (AZE)/Bnei Yehuda (ISR)

Lokomotiv Plovdiv (BUL)/Strasburgo (FRA) vs Vaduz (LIE)/Eintracht Francoforte (GER)

Mariupol (UCR)/AZ Alkmaar (OLA) vs Antwerp (BEL)/Viktoria Plzen (REP)

Percorso campioni

Maccabi Tel-Aviv (ISR)/Suduva (LET) vs GNK Dinamo (CRO)/Ferencvaros (UNG)

Stella Rossa (SER)/Copenaghen (DAN) vs Skonto Riga (LET)/HJK Helsinki (FIN)

Cluj (ROM)/Celtic (SCO) vs Sheriff (MOL)/AIK Solna (SVE)

Ararat-Armenia (ARM)/Saburtalo (GEO) vs Dudelange (LUS)/Kalju (EST)

Ludogorets (BUL)/TNS (GAL) vs Maribor (SLO)/Rosenborg (NOR)

Sutjeska (BOS)/Linfield (NIR) vs APOEL (CIP)/Qarabag (AZE)

Slovan Bratislava (SLO)/Dundalk (IRL) vs PAOK Salonicco (GRE)/Ajax (OLA)

Astana (KAZ)/Valletta (MAL) vs Sarajevo (BOS)/BATE Borisov (BIE)