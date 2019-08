"Sul 2-0, quando stavamo regalando il 2-1 ai nostri avversari, siamo apparsi perfino in difficolta'. Altro che 5-0, non bisogna mai abbassare la guardia. Questo punteggio ci dà un po' di tranquillità, però guai a pensare che siamo già qualificati. Siamo in fase di preparazione e possono esserci cali inattesi, bisogna lavorare a testa bassa e giocare con la mentalità giusta. Queste partite si giocano in 180'". Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, dopo la vittoria in casa sui bielorussi dello Shakhtyor per 5-0 nel terzo preliminare di Europa League. "Dirò ai giocatori che, se si commettono certi errori contro determinate squadre, si pagano a caro prezzo - aggiunge -. Se vogliamo provare a passare tutti i turni, da questo punto di vista dobbiamo crescere. Adesso faremo una serie di valutazioni e prepareremo al meglio la trasferta in Bielorussia. Il campionato? Non parliamo di fasce in classifica, io non mi pongo limiti: l'unica fascia che mi interessa è che questi giocatori crescano".