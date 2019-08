Cairo: "Belotti ce lo teniamo stretto. Verdi? Non parlo di altri"

Mazzarri lo ha definito il giocatore ideale per la Premier, ma il Torino non pensa affatto a privarsene. Nel contratto di Belotti c'è una clausola da 100 milioni di euro e l'idea del presidente granata Urbano Cairo sul suo capitano è chiara: "Ce lo teniamo stretto, per noi è importantissimo - ha spiegato a Sky Sport nel prepartita - poi si sente un giocatore veramente parte integrante del Toro. Per me è un grande capitano, un grande leader e non pensiamo ad altro che ad averlo con noi e metterlo in condizione di fare le migliori cose possibili. Da parte nostra non ci sono altri pensieri". Cairo ha fatto anche il punto sul mercato in entrata, con il Torino che continua a lavorare per portare in rosa Simone Verdi del Napoli: "Non parlo volentieri di giocatori che non sono miei - il commento di Cairo - siccome quando compri un giocatore non puoi mandarlo subito in campo, quello che conta per noi oggi è andare avanti nel nostro cammino facendo bene con i giocatori che abbiamo, che sono tanti e buonissimi. Ho detto 11 no in sede di mercato, sapevo quanto fosse importante confermare tutti perché questo per noi è un grande valore. Quello che faremo di qui a fine trattative sarà funzionale al prosieguo del cammino nostro in campionato e in Europa League se andremo avanti. Abbiamo una squadra di valore che l'anno scorso ha chiuso con 63 punti, ed è con questo organico che dobbiamo fare passi in avanti importanti".