Tutto secondo programma. Il Torino torna da Minsk con la qualificazione al turno successivo, già messa al sicuro con il successo per 5-0 nell'andata contro i bielorussi dello Shakhtyor. Nel ritorno i granata non hanno fornito lo stesso sforzo della prima partita, soffrendo anche a tratti (traversa dopo pochi minuti degli avversari) ma gestendo con calma il risultato per tutti i 90 minuti. La notizia della gara, allora, diventa la prestazione di Simone Zaza: messo in campo dal primo minuto nonostante la diffida che in caso di giallo gli avrebbe precluso l'andata del prossimo turno, l'attaccante numero 11 ha ripagato la fiducia con un gol d'autore. L'ex Valencia si è involato sulla destra su suggerimento di De Silvestri, ha saltato un avversario entrato in scivolata, ne ha eluso un altro con uno splendido tacco per rientrare sul sinistro e ha poi battuto il portiere con un tiro secco sul secondo palo, solo leggermente deviato. Una perla a dieci minuti dalla fine che ha reso sopportabile anche il pareggio dello Shakhtyor, arrivato su calcio di rigore provocato da un'uscita di Sirigu sull'avversario lanciato a rete da un ottimo filtrante. Un calo di concentrazione comprensibile visto il risultato della gara: ora ci sarà da pensare al Wolverhampton.