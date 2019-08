Sarà il Wolverhampton l’avversaria del Torino nell’ultimo turno di qualificazione alla prossima Europa League. La squadra inglese vince senza problemi per 4-0 anche nel ritorno del terzo preliminare contro il Pyunik ed è ora pronta a sfidare i granata di Mazzarri. Nessuna rete per l’ex milanista Patrick Cutrone, autore però di due assist alla prima da titolare con la nuova maglia. Esteticamente molto bello soprattutto il primo, arrivato dopo un controllo a seguire dall’alto grado di difficoltà. Definiti anche gli altri incroci, con poche sorprese. Avanti il Feyenoord, nonostante l’1-1 di Tbilisi (4-0 in Olanda all’andata), così come un'altra squadra di Eredivise, il Psv, che elimina i norvegesi dell’Haugesund in virtù dell’1-0 di una settimana fa. Ok anche l'AZ Alkmaar: 4-0 al Mariupol. Eintracht Francoforte (1-0 al Vaduz) qualificato senza fatica, bene anche lo Spartak Mosca e i Rangers di Gerrard, capaci di sconfiggere 3-1 il Midtylland. L’Antwerp festeggia in trasferta: eliminato il Viktoria Plzen ai supplementari in dieci contro undici.

I risultati del terzo turno preliminare

HJK-Riga FC 2-2

5’ Forsell (H), 62’, 80’ Debelko (R), 69’ Vayrynen (H)

Riga FC passa il turno in virtù dei gol in trasferta, risultato complessivo 3-3

Tbilisi-Feyenoord 1-1

52’ Shengelia (T), 57’ Botteghin (F)

Feyenoord passa il turno con il risultato complessivo di 5-1

Spartak Mosca-Thun 2-1

7’ Glarner (T), 52’ Ponce (S), 58’ Schurrle (S)

Spartak Mosca passa il turno con il risultato complessivo di 5-3

AIK-Sheriff 1-1

61’ Bahoui (A), 86’ Boban (S)

AIK passa il turno con il risultato complessivo di 3-2

Apollon-Austria Vienna 3-1

18’ Maudo (V), 45’ Gakpe (A), 55’ aut. Handl (A), 67’ Gianniotas (A)

Apollon passa il turno con il risultato complessivo di 5-2

BATE-Sarajevo 0-0

BATE passa il turno con il risultato complessivo di 2-1

Mlada Boleslav-FCSB 0-1

90’ Pantiru

FCSB passa il turno con il risultato complessivo di 1-0

Soligorsk-Torino 1-1

80’ Zaza (T), 91’ Yanush (S)

Torino passa il turno con il risultato complessivo di 6-1

Suduva-Maccabi Tel Aviv 2-1

12’ Topcagic (S), 45’ Svrljuga (S), 86’ Blackman (M)

Suduva passa il turno con il risultato complessivo di 4-2

Yehuda-Neftci Baku 2-1

15’ Jan (Y), 66’ Tambi (Y), 90’ Makhmudov (N)

Yehuda passa il turno con il risultato complessivo di 4-3

Malatyaspor-Partizan 1-0

7’ Jahovic

Partizan passa il turno con il risultato complessivo di 3-2

Zorya-CSKA Sofia 1-0

89’ Rusyn

Zorya passa il turno con il risultato complessivo di 2-1

Zrinjski-Malmoe 1-0

90’ Sovsic

Malmoe passa il turno con il risultato complessivo di 3-1

Hapoel Beer Sheva-Norrkoping 3-1

67’, 90’ Zrihan (H), 72’ Hasselbaink (H), 82’ Lauritsen (N)

Hapoel Beer Sheva passa il turno con il risultato complessivo di 4-2

TNS-Ludogorets 0-4

36’, 77’ Zwierczok, 42’ Lukoki, 90’ Biton

Ludogorets passa il turno con il risultato complessivo di 9-0

Trabzonspor-Sparta Praga 2-1

11’ Sorloth (T), 78’ Hlozek (S), 90' Novak (T)

Trabzonspor passa il turno con il risultato complessivo di 4-3

AEK Atene-Craiova 1-1

26' Mantalos (A), 63' Ivanov (C)

AEK Atene passa il turno con il risultato complessivo di 3-1

Plzen-Antwerp 2-1 (d.t.s.)

81', 97' Krmencik (P), 113' Mbokani A)

Antwerp passa il turno in virtù del gol in trasferta, risultato complessivo di 2-2

Valletta-Astana 0-4

25', 68' Murtazayev, 37', 89' Tomasov

Astana passa il turno con il risultato complessivo di 9-1

AZ Alkmaar-Mariupol 4-0

20' Stengs, 44' Ouwejan, 62' Wuytens, 90' Druijf

AZ Alkmaar passa il turno con il risultato complessivo di 4-0

Eintracht Francoforte-Vaduz 1-0

32' De Guzman

Eintracht Francoforte passa il turno con il risultato complessivo di 5-0

Gent-AEK Larnaka 3-0

65' Depoitre, 90', 91' David

Gent passa il turno con il risultato complessivo di 4-1

PSV-Haugesund 0-0

PSV passa il turno con il risultato complessivo di 1-0

Strasburgo-Lokomotiv Plovdiv 1-0

8' Zohi

Strasburgo passa il turno con il risultato complessivo di 2-0

Aberdeen-Rijeka 0-2

10' Loncar, 32' Colak

Rijeka passa il turno con il risultato complessivo di 4-0

Braga-Brondby 3-1

19', 66' Palhinha (Bra), 41' Horta (Bra), 85' Bjur (Bro)

Braga passa il turno con il risultato complessivo di 7-3

Rangers-Midtylland 3-1

14', 49' Morelos (R), 39' Ojo (R), 72' Evander (M)

Rangers passa il turno con il risultato complessivo di 7-3

Wolverhampton-Pyunik 4-0

54' Neto, 58' Gibbs-White, 64' Vinagre, 87' Jota

Wolverhampton passa il turno con il risultato complessivo di 8-0

Aris-Molde 3-1 (d.t.s.)

25' Matilla (A), 37' Delizisis (A), 84’ Diguiny (A), 106' Bolly (M)

Molde passa il turno con il risultato complessivo di 4-3

Espanyol-Lucerna 3-0

3' Wu Lei, 27', 38' Campuzano

Espanyol passa il turno con il risultato complessivo di 6-0

Gli accoppiamenti dell'ultimo turno preliminare

Il 22 agosto e il 29 agosto si giocheranno l'andata e il ritorno dell'ultimo turno (il quarto) dei preliminari di Europa League. Il Torino, unica italiana in gioco, affronterà il Wolverhampton. Ecco le sfide:



Suduva-Ferencvaros

Copenhagen-Riga FC

Celtic-AIK

Ararat Armenia-Dudelange

Ludogorets-Maribor

Linfield-Qarabag

Slovan Bratislava-PAOK

Astana-BATE

Torino-Wolverhampton

AEK-Trabzonspor

Legia Varsavia-Rangers

Feyenoord-Hapoel Beer Sheva



FCSB-Guimaraes

Gent-Rijeka

PSV-Apollon

Espanyol-Zorya

Partizan-Molde

Braga-Spartak Mosca

Malmoe-Yehuda

Strasburgo-Eintracht Francoforte

AZ Alkmaar-Antwerp