Nel mirino c'è il Wolverhampton, che all'andata ha affossato il Pyunik. Lo spareggio per accedere al tabellone principale di Europa League è sempre più vicino per il Torino, che scenderà in campo contro i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk per la gara di ritorno. All'andata i granata hanno travolto gli avversari, motivo per cui la trasferta appare giusto una formalità. Vietato distrarsi, però. Mazzarri non vuole scherzi.

Shakhtyor Solisgorsk-Torino in diretta su Sky Sport

Match di ritorno in programma giovedì alle ore 19 allo Stadio Dinamo di Minsk , sfida in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, con la telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento di Lorenzo Minotti.

Le probabili formazioni

SHAKHTYOR (4-4-2): Klimovich; Matverichik, Rybak, Sachivko, Antic; Burko Ebong, Khadarkevich, Balanovich, Antic; Kovalev, Bakaj. All. Tashuyev

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bonifazi, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité (Baselli), Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza (Berenguer), Belotti. All. Mazzarri