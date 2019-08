Si è conclusa l'andata dei playoff di Europa League, i penultimi 90' prima di poter sapere quale sia il proprio destino. Se in Europa oppure no, se ai gironi o fuori. Il Torino si arrende al Wolverhampton. Un 3-2 che sicuramente penalizza i ragazzi di Mazzarri in vista del ritorno, ma che lascia comunque più di qualche speranza in ottica qualificazione. Tris importante del Feyenoord, che schianta l’Hapoel Beer Sheva con Larsson e la doppietta di Fer. Stesso risultato per il Malmoe che si libera del Bnei Yehuda. Passa il Trabzonspor sul campo dell’Aek Atene; vittoria di misura dell’Ararat Armenia in pieno recupero contro il Dudelange. Un gol in più per il Copenaghen contro il Riga. Rimonta l’Espanyol in casa contro lo Zorya, tris del Psv sull'Apollon. Ecco tutti i risultati

FC Astana-Bate 3-0

23' Tomasov, 44' Logvinenko, 52' Sigurjonsson

Ararat-Armenia-Dudelange 2-1

22' Lima (A), 68' Sinani (D), 94' Antonov (A)

Malmo FF-Bnei Yehuda 3-0

36' Rosenberg, 40' Bengtsson, 47' Lewicki

Suduva-Ferencvaros 0-0



Feyenoord-H. Beer Sheva 3-0

33' Larsson, 56', 78' Fer

Ludogorets-Maribor 0-0



FC Copenhagen-Riga FC 3-1

18' Fischer (C), 41' Kamess (R), 62' Sotiriou (C), 93' Daramy (C)

AEK-Trabzonspor 1-3

4' Livaja (A), 28, 44', 70' Ekuban

Legia-Rangers 0-0



Alkmaar-Antwerp 1-1

38' Batubinsika (AN), 82' Boadu (AL)

FCSB-Guimaraes 0-0



Gent-Rijeka 2-1

39' Halilovic (R), 57', 78' Depoitre (G)

PSV-Apollon 3-0

47' Ihattaren, 56' Gakpo, 61' Dumfries

Strasburgo-Francoforte 1-0

33' Zohi

Braga-Sp. Mosca 1-0

74' Horta

Celtic-AIK Stockholm 2-0

48' Forrest, 73' Edouard

Linfield-Qarabag 3-2

15' Rherras (Q), 40' Stafford (L), 46', 75' Lavery (L), 93' Gueye (Q)

Espanyol-Zorya 3-1

38' Kochergin (Z), 58' Ferreyra (E), 79' Lopez (E), 81' Vargas (E)

Partizan-Molde 1-1

44' Bolly (M), 46' Soumah (P)

Slovan Bratislava-PAOK 0-0