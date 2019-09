Dopo la sconfitta in casa della Spal, la Lazio di Simone Inzaghi si prepara a fare il proprio esordio stagionale in Europa League. Il primo impegno dei biancocelesti è sul campo del Cluj, in Romania. Per l’occasione, l’allenatore terrà a riposo Immobile e Luis Alberto, con la coppia d’attacco composta da Correa e Caicedo; spazio ai nuovi acquisti Vavro e Jony. La squadra che dirigerà la partita è tutta polacca: l'arbitro è Stefanski, gli assistenti sono Boniek e Golis, il quarto uomo è Sylwestrzak.

Dove vedere la partita su Sky

La sfida tra Cluj e Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky alle ore 18:55. Sarà visibile su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca è affidata ad Andrea Marinozzi col commento tecnico di Luca Pellegrini, da bordocampo per i collegamenti ci sarà Matteo Petrucci. Federico Zancan sarà in studio per Diretta Gol.