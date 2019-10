WOLFSBERG-ROMA 1-1

27' Spinazzola (R), 51' Liendl (W)

WOLFSBERG (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier (90'+2 Wernitznig); Liendl (88' Schmerböck); Weissman (81' Schmidt), Niangbo. All. Struber

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola (80' Kolarov); Diawara, Cristante (82' Veretout); Zaniolo, Pastore (77' Antonucci), Kluivert; Kalinic. All. Fonseca

Ammoniti: Sollbauer (W), Cristante (R), Zaniolo (R), Diawara (R), Kluivert (R)

Il Wolfsberg doveva essere una squadra tosta, e squadra tosta si è dimostrata. La Roma torna da Graz solo con un punto, ma sufficiente per mantenere le distanze invariate nel girone dalle inseguitrici, visto il pari in Turchia tra Basaksehir e Gladbach. Spinazzola apre (con un clamoroso rimpallo di testa) e Liendl lo raggiunge, con un mancino perfetto all'incrocio dei pali.

Pronti e via, le novità nella formazione ufficiale di Fonseca sono molte, visti gli otto cambi rispetto alla partita col Lecce, dove gli unici superstiti sono Mancini, Diawara e Kluivert. In attacco prima da titolare per Kalinic, supportato da Pastore e Zaniolo, oltre allo stesso Kluivert. Riposano Dzeko, Kolarov e Veretout. La partita, come da pronostico, si dimostra subito ostica: il grande pressing alto degli austriaci (fino a cinque uomini) in fase di costruzione mette in difficoltà la squadra di Fonseca nel creare gioco. Il primo tempo si chiude col 65% di possesso palla dei giallorossi ma solo una vera occasione, quella del gol. Spinazzola colpisce di testa su un corner dalla destra, la palla rimbalza contro il suo diretto marcatore e poi di nuovo sulla sua testa, trovando clamorosamente l'angolo basso della porta per il più comico dei gol. Mentre poco prima era stato Mirante a sventare la prima chance della partita su una deviazione aerea ravvicinata di Ritzmaier.

Dunque il secondo tempo: è subito Zaniolo ad avere una chance con un sinistro da limite, ma sarà il numero 10 Liendl a scaldare meglio il mancino, trovando al 51' l'incrocio dei pali dopo una palla persa insidiosa dello stesso autore del vantaggio Spinazzola. A quel punto ai giallorossi serve la scossa: Pastore sciupa un'ottima chance di destro su sponda di Kluivert, poi ci prova proprio l'olandese con un destro da fuori, largo. Si fa vedere anche Kalinic in area di rigore e ancora Zaniolo con un tiro da fuori, ma sono tentativi vani, così come le sostituzioni di Fonseca (il giovane Antonucci, Kolarov e Veretout, con Dzeko lasciato in panchina) che non cambiano l'inerzia della partita. È 1-1 al fischio finale. Ora la doppia sfida contro i tedeschi del Mönchengladbach.



wolfsberger-roma-risultato-gol