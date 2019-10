Celtic-Lazio, saluti romani nel centro di Glasgow

Un video circolato sui social media, e ripreso da Sky Sports e dai maggiori siti di informazione del Regno Unito, mostra un gruppo di tifosi, alcuni con al collo le sciarpe della Lazio, camminare con “il saluto fascista nel centro della città di Glasgow”, al momento di recarsi allo Stadio. “Lazio e Celtic – scrive Sky Sports – non hanno fatto ancora nessun commento su quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì”. A Glasgow, in questi giorni, era stata altissima l’allerta sul tema razzismo. La stessa cosa per la Lazio, impegnata a combattere il fenomeno.

Curva Nord chiusa al ritorno

Nella partita del 7 novembre prossimo di ritorno contro il Celtic, la Curva Nord dello stadio Olimpico resterà chiusa per un motivo analogo. Lo ha deciso l’Uefa nei giorni scorsi dopo i saluti romani di alcuni tifosi nel corso dell’incontro con il Rennes.