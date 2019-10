Harry Maguire ricorderà a lungo la sfida con il Partizan in Europa League, dove per la prima volta ha indossato la fascia di capitano del Manchester United. Tuttavia, il difensore non è parso particolarmente abituato ai doveri di chi ricopre questo ruolo. Dopo il saluto tra le due squadre, infatti, Maguire si stava posizionando in campo ma è stato prontamente richiamato dall'arbitro spagnolo Estrada Fernandez perché si era dimenticato del lancio della moneta per stabilire a chi spetta il calcio d'inizio. Il capitano dei serbi, il portiere Stojkovic, era invece lì pronto ad aspettarlo, evidentemente più avvezzo a questo tipo di compiti.