Niang sbaglia, 16enni protagonisti nel Rennes

Naturalmente la gara prosegue e riserva altri colpi di scena: l’occasione del pareggio arriva al 28' per i francesi, rigore affidato ad una conoscenza italiana come M’Baye Niang che tuttavia sbaglia. Decisamente curiosa la scena che si consuma dall’altra parte del campo con Bonet, spalle alle porte durante l’esecuzione del compagno e tradito dal boato del pubblico di casa. Lui esulta, ma solo in seguito realizza l’errore dal dischetto di Niang. Classe 2003 protagonisti del match, d’altronde subito dopo l’intervallo è un altro enfant prodige come Eduardo Camavinga a prendersi la scena: rosso diretto per un fallo diretto su Omrani, lanciato da un rinvio errato del solito Bonet. Rennes in nove uomini per tutta la ripresa ma trascinato dalla spinta del pubblico: non arriverà il pareggio ma nemmeno il raddoppio del Cluj, a sua volta ridotto in dieci nel finale per il rosso destinato a Susic. Niente punti ma un’enorme dimostrazione di carattere, slancio apprezzato da Stephan che a fine partita riunisce tutta la squadra in cerchio a centrocampo. E gli applausi dei 28mila del Roazhon Park consegnano la pazza notte di un Rennes al centro di ogni episodio.