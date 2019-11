Al comando del gruppo J di Europa League, i giallorossi cercano punti al Borussia Park sulla strada della qualificazione ai sedicesimi. Fonseca rilancia dall'inizio Fazio e Santon (preferito a Florenzi), davanti non si cambia: Zaniolo, Pastore e Kluivert alle spalle di Dzeko. In avvio pericolosi Zaniolo e Zakaria, ci prova anche Pastore. Sfortunata autorete di Fazio al 35'. Sfida in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)