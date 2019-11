I giallorossi volano in Turchia alla ricerca di un successo per proseguire il cammino in Europa League. Fonseca recupera Mkhitaryan e Kalinic: "Pronti per giocare, non per tutta la partita". L'allenatore giallorosso non guarda agli errori arbitrali delle ultime partite: "Voglio vincere, faremo al massimo due cambi". Diretta su Sky Sport Uno giovedì 28 novembre alle 18:55