Basaksehir-Roma, Pellegrini colpito da oggetto lanciato da spalti: gioco fermo 5'. Video

Durante Basaksehir-Roma, brutto episodio per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, mentre stava per battere un calcio d'angolo al minuto 53, è stato colpito alla testa da un oggetto piovuto dalle tribune, probabilmente una monetina. Pellegrini ha perso sangue ed è stato subito medicato, mentre il direttore di gara ha parlato con i capitani di entrambe le squadre ed ha minacciato una sospensione della partita, ribadita anche attraverso lo speaker dello stadio. Il gioco è poi ripreso regolarmente, con Pellegrini tornato in campo con una vistosa fasciatura nera.