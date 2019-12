Roma-Wolfsberg, Fonseca: "Farò turnover. Dzeko giocherà, Pau Lopez e Kolarov no"

Domanda per Fonseca – Come stanno Kluivert e Pastore? Quali sono i motivi per cui non gioca Florenzi?

Sono opzioni, ma non voglio parlare più di questa situazione. Quando penso che avremo bisogno di Florenzi giocherà. Questo vale per tutti non solo per Florenzi. Kluivert sta ritornando, contro la Spal sarà pronto. Pastore sta facendo lavoro specifico, tra due settimane sarà pronto