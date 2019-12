Rennes Lazio, dove vedere la partita di Europa League in tv: gli orari

Battere il Rennes e sperare nella vittoria del Celtic contro il Cluj: è questa la doppia combinazione che permetterebbe alla Lazio di approdare ai sedicesimi di finale di Europa League. Terza nel girone a quota sei punti (3 in meno rispetto al Cluj che affronterà in casa gli scozzesi già qualificati), la squadra di Simone Inzaghi spera in un incastro positivo dalla sesta e ultima giornata di Europa League per proseguire il suo cammino nella competizione. Per prima cosa, però, sarà fondamentale battere in trasferta il Rennes, ultimo in classifica con un solo punto nel Girone E.

Dove vedere la partita su Sky

La sfida tra Rennes e Lazio valida per sesta giornata di Europa League si giocherà giovedì 12 dicembre alle ore 18.55 al Roazhon Park. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra). La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Matteo Petrucci.