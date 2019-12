Sorteggio Europa League, le possibili avversarie dell’Inter

Dopo l'eliminazione in Champions League l'Inter riparte dai sedicesimi di Europa League: il club nerazzurro è testa di serie, quindi eviterà diverse big del calcio europeo. Ecco le possibili avversarie della squadra di Conte. Il sorteggio sarà in diretta alle 13 su Sky Sport 24 e in live streaming su SkySport.it

Messa in archivio la sconfitta con il Barcellona e la conseguente eliminazione dalla Champions League, l’Inter resta in Europa ma riparte dai sedicesimi di Europa League. Lunedì 16 dicembre ci sarà il sorteggio (diretta Sky Sport 24 e live streaming su SkySport.it) e la squadra di Conte, rappresentata a Nyon dal vicepresidente Javier Zanetti, conoscerà la propria avversaria. Il club nerazzurro è testa di serie a Nyon: evitate, almeno per il momento, squadre come Arsenal, Manchester United, Ajax, Porto, Salisburgo, Benfica, Celtic, Espanyol, Siviglia e Basilea, oltre agli austriaci del LASK Linz, ai belgi del Gent, ai turchi del Basaksehir e ai portoghesi del Braga.

Le possibili avversarie

Inoltre, i nerazzurri non possono incrociare la Roma tra le squadre in seconda fascia, perché, così come in Champions, non sono previste a questo turno della competizione sfide tra squadre della stessa nazione. Di seguito la lista delle possibile avversarie dei nerazzurri:

APOEL (CIP)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Bayer Leverkusen (GER)

Olympiacos (GRE)

Club Brugge (BEL)

FC Copenaghen (DAN)

Getafe (SPA)

Sporting Lisbona (POR)

Cluj (ROM)

Eintracht Francoforte (GER)

Rangers (SCO)

Ludogorets (BUL)

Wolfsburg (GER)

Wolverhampton (ING)

AZ Alkmaar (OLA)

Handanovic e compagni sono in prima fascia, ma i pericoli non mancano: in primis Bayer Leverkusen e Shakhtar, squadre uscite ai gironi di Champions come l'Inter. Senza dimenticare l'Eintracht Francoforte, che ha eliminato i nerazzurri nella scorsa edizione, e il Wolverhampton di Patrick Cutrone, giustiziere del Torino nei preliminari estivi.