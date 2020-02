Babel scatenato. Il fallo, l'ammonizione e… l'imitazione. Il curioso episodio nella partita tra Getafe e Ajax dei sedicesimi di Europa League - già "famosa" per l'accendino che ha colpito il brasiliano Deyverson autore della rete dell'1-0. È infatti proprio sul punteggio di vantaggio per gli spagnoli che arriva un contrasto a centrocampo: Babel contro Nyom, e il camerunese vola a terra. L'olandese, ammonito per l'irregolarità, non ci sta e decide di mostrare tutta la sua rabbia per la presunta simulazione dell'avversario, che molto probabilmente accentua il dolore dopo lo scontro. Babel si getta a terra, imitandolo. E poi seguendolo zoppicando fuori dal campo. Non un gesto casuale, viste le continue interruzioni durante la partita e le perdite di tempo dei giocatori del Getafe. La sfida - coi suoi soli 42 minuti e 36 secondi con la palla in gioco - è stata infatti la seconda con meno minuti effettivi dell'Europa League dal 2009 ad oggi (dato Opta).