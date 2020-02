Ludogorets-Inter, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv

Ludogorets e Inter si sfideranno per la gara d'andata dei sedicesimi di Europa League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo aver salutato la Champions League, l'Inter è pronta a iniziare un nuovo percorso in Europa League. I sedicesimi di finale vedranno i nerazzurri impegnati contro il Ludogorets, con la gara d'andata che si giocherà in Bulgaria. Si tratta del primo confronto diretto nella storia tra queste due squadre, che giovedì 27 febbraio si sfideranno poi a San Siro per la gara di ritorno. L'Inter proverà a riscattarsi dopo la sconfitta subita in campionato contro la Lazio, per ricominciare a vincere e ottenere un risultato importante in chiave qualificazione.

Dove vedere Ludogorets-Inter in tv

La partita tra Ludogorets e Inter, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma alle ore 18.55 alla Huvepharma Arena di Razgrad, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Federico Zancan con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. A curare i collegamenti da bordocampo ci sarà Matteo Barzaghi, mentre per Diretta Gol a raccontare la gara ci sarà Andrea Marinozzi.