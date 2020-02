Le otto squadre già qualificate agli ottavi di Europa League: ai Rangers, che hanno strappato il pass mercoledì, si aggiungino la Roma e altri sei club. Questa sera altre 7 gare alle 21. Per sapere la vincente di Eintracht-Salisburgo, invece, bisognerà attendere venerdì, visto che la sfida di Francoforte è stata posticipata per il forte vento. Il sorteggio degli ottavi è in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e in live streaming su SkySport.it venerdì 28 febbraio dalle 13