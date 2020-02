Gent-Roma, le probabili formazioni dei sedicesimi di Europa League

90 minuti per provare a conquistare l’accesso agli ottavi di finale di Europa League: dopo la vittoria per 1-0 all’Olimpico firmata da Carles Perez, la Roma si prepara al match di ritorno dei sedicesimi contro il Gent (ore 18.55 su Sky Sport Uno e Sky Sport 253). "Non penseremo solo a difenderci, vogliamo giocare nella metà campo avversaria, sarà importante fare gol", ha dichiarato Paulo Fonseca alla vigilia sottolineando l’importanza che potrebbe avere in chiave qualificazione una rete segnata.

Gent, la probabile formazione

Un solo cambio rispetto alla gara d’andata, con il terzino destro Lustig – tra i più in difficoltà nel match dell’Olimpico – che verrà sostituito da Castro-Montes: per il resto Thorup dovrebbe confermare in blocco la squadra schierata nel match perso per 1-0 all’andata.

GENT (4-4-2), la probabile formazione: Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Bezus, Kums; Depoitre, David. Allenatore: Thorup

Roma, la probabile formazione

Assenti Diawara e Pellegrini, Paulo Fonseca ha le idee chiare sulla formazione da mandare in campo contro il Gent. L’allenatore portoghese punterà sul 4-2-3-1: davanti a Pau Lopez agirà una difesa a quattro con Spinazzola a destra e Kolarov a sinistra, Mancini e Smalling saranno invece i due centrali. Duo di centrocampo composto da Veretout e Cristante, mentre i tre trequartisti che agiranno alle spalle di Edin Dzeko saranno – da destra a sinistra – Carles Perez (match winner dell’andata), Mkhitaryan e Justin Kluivert.

ROMA (4-2-3-1), la probabile formazione: Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca