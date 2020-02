Gent-Roma, tutto quello che c'è da sapere sul match di Europa League

Quando e a che ora si gioca Gent-Roma?

La partita tra Gent e Roma, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si disputerà giovedì 27 febbraio allo stadio Olimpico, con fischio d'inizio alle 18.55.

Dove è possibile guardare Gent-Roma?

La sfida tra Roma e Gent sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno sul 201 e Sky Sport 253. La telecronaca sarà di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. A curare i collegamenti da bordocampo ci sarà Angelo Mangiante, mentre per Diretta Gol a raccontare la gara ci sarà Dario Massara.

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Roma e Gent si sono affrontate tre volte nella storia, l'ultima nella gara d'andata vinta per 1-0 dai giallorossi con il gol di Carles Perez. Le altre due sfide risalgono ai preliminari di Europa League della stagione 2009/2010. La Roma, in quell'occasione, passò agevolmente il turno vincendo per 3-1 in casa e per 1-7 in Belgio. Queste sono anche le uniche sfide che il Gent ha disputato contro squadre italiane, nonché la seconda peggior sconfitta nell'aggregato andata-ritorno per il club belga in competizioni europee (2-10 il risultato complessivo). La Roma potrebbe vincere due trasferte consecutive in competizioni europee per la prima volta da marzo 2008. I giallorossi sono stati eliminati due volte nelle ultime quattro sfide a eliminazione diretta dopo aver vinto la gara d'andata, la più recente contro il Porto nella scorsa edizione della Champions League.

Qual è lo stato di forma tra delle due squadre?

La Roma ha ottenuto due vittorie in pochi giorni contro Gent e Lecce, mettendo fine a una striscia negativa di cinque gare senza successi tra campionato e Coppa Italia, con quattro sconfitte e un solo pareggio ottenuto nel derby contro la Lazio. I giallorossi sono al quinto posto in classifica in Serie A, a -3 dall'Atalanta che però ha una gara in meno. Il Gent è invece al secondo posto in campionato, a -9 dal Club Brugge. La squadra belga ha ottenuto 7 vittorie e un pareggio nelle ultime otto partite giocate in Jupiler League. Il Gent ha disputato anche un'ottima Europa League chiudendo al primo posto e da imbattuto il girone di qualificazione con Wolfsburg, Saint-Etienne e Oleksandriya con tre vittorie e tre pareggi in sei partite.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

La Roma si affida come sempre a Edin Dzeko, andato in gol nell'ultima gara di campionato contro il Lecce. Quello messo a segno contro la squadra di Liverani è stato il gol numero 102 in giallorosso per l'attaccante bosniaco, ora al sesto posto nella classifica all time dei marcatori di questa società al pari di Vincenzo Montella. In casa Gent, invece, da tenere d'occhio gli attaccanti Depoitre e David, quest'ultimo autore di una tripletta nel 4-1 al St. Truiden in campionato. Il classe 2000 ha segnato già 22 gol in stagione, di cui 18 in Jupiler League e 4 in Europa League. In campionato ha segnato ben 7 volte nelle ultime 4 giornate.