Siviglia-Roma di Europa League a porte chiuse

La decisione presa dal Ministro della Salute spagnolo: la gara di andata degli ottavi di Europa League in programma giovedì al Ramon Sanchez-Pizjuan si giocherà senza pubblico

Siviglia-Roma, gara di andata degli ottavi di Europa League in programma giovedì prossimo allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, si giocherà a porte chiuse. A confermarlo, dando l'ufficialità, lo stesso Ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, decisione confermata nel Consiglio interterritoriale del Sistema sanitario nazionale dalla ministra regionale alla salute dell'Andalusia, con la la Uefa che dovrà adeguarsi alle indicazioni del governo iberico.



Un provvedimento che si allinea a quelli presi per Getafe-Inter (sempre di Europa League) e Valencia-Atalanta di Champions, che si giocheranno sempre in Spagna, in attesa della decisione finale su Barcellona-Napoli.