Inter-Getafe, dove vedere la partita in tv

La squadra di Conte affronta gli spagnoli del Getafe per gli ottavi di finale di Europa League. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con la telecronaca di Federico Zancan e il commento tecnico di Fernando Orsi

Dopo l’ottima vittoria sull’Atalanta, che è valsa il secondo posto all’Inter in campionato, i nerazzurri sono subito pronti a tornare in campo per gli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Antonio Conte si troverà di fronte il Getafe a Gelsenkirchen.