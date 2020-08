1/17

Sei partite su otto, questo l'ultimo appuntamento della seconda coppa europea prima dello stop al gioco. Vittorie per Manchester United, Bayer Leverkusen, Shakhtar, Basaksehir e Basilea. Pari tra Olympiacos e Wolverhampton. Ancora tutti da giocare i match di Inter e Roma (già in sfida unica come sarà il formato Final Eight). Da allora tutti i club sono tornati in campo. Un nuovo calcio: tante partite ravvicinate, il caldo, le cinque sostituzioni. Uefa.com ha ripercorso l'andamento di chi è ancora in corsa. Vediamolo, partita per partita.

CHAMPIONS, IL RENDIMENTO DELLE SQUADRE POST LOCKDOWN