Leverkusen ai quarti, sfiderà l'Inter. Rangers ko

Sarà il Bayer Leverkusen l'avversario dell'Inter nei quarti di finale di Europa League: la sfida è in programma lunedì 10 agosto alle 21.00. Nel match di ritorno i tedeschi si sono imposti 1-0 contro i Rangers dopo il successo per 3-1 nella partita d'andata giocata prima del lockdown

Il Bayer Leverksusen elimina i Rangers e si qualifica per i quarti di finale di Europa League, dove sfiderà l'Inter il prossimo lunedì alle 21.00. I tedeschi avevano vinto 3-1 la partita d'andata in Scozia giocata lo scorso marzo. Nel match di ritorno, disputato a porte chiuse, la squadra allenata da Bosz ha avuto la meglio su quella di Gerrard grazie a un gol di Diaby al 51'. Nei primi 45 minuti Havertz aveva fallito in due occasioni la rete del vantaggio: al 15' la sua conclusione si era spenta sulla traversa, mentre al 21' a tu per tu con McGregor aveva spedito il pallone di poco a lato. Anche nella ripresa il 21enne nel mirino del Chelsea fallisce l'occasione del raddoppio al 54' facendosi ipnotizzare dal portiere degli scozzesi. Al 70' uscita a vuoto del portiere del Leverkusen Hradecky: Goldson colpisce di testa verso la porta, ma Tapsoba sulla linea salva il risultato. Tra gli ammoniti anche i diffidati Aranguiz e Tah, che quindi salteranno il quarto di finale contro l'Inter.