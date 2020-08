Qualificati alla Final Eight di Europa League, i nerazzurri se la vedranno lunedì a Düsseldorf contro la squadra di Bosz (diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Chi non sarà della partita è il centrocampista cileno, ammonito e squalificato poiché in diffida: "Se me lo avessero detto prima, avrei fatto attenzione". Niente duello con il connazionale Sanchez: "Più che affrontare lui, avrei voluto giocare. Questa situazione mi innervosisce"

Una leggerezza in casa Bayer Leverkusen, un vantaggio per l’Inter di Conte. Ammessa alla Final Eight di Europa League, dove lunedì affronterà i tedeschi a Düsseldorf (diretta alle ore 21.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252), la squadra di Antonio Conte conterà sui propri big e avrà di fronte un avversario in meno. Non si tratta di infortunati o assenti di lungo corso, piuttosto dello squalificato Charles Aranguiz. Classe 1989, nazionale cileno e protagonista in stagione con 39 presenze totali (tre i gol), l’ex centrocampista transitato all’Udinese è stato ammonito in avvio nella sfida vinta contro i Rangers (1-0 dopo il 3-1 conquistato in Scozia). Nulla di strano, direte, ma la curiosità l’ha svelata lo stesso Aranguiz.