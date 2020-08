L'Europa League è nella sua fase clou, momento in cui i grandi giocatori lasciano il segno con gol decisivi. Chi sono i migliori bomber nella fase a eliminazione diretta dal 2000 in poi? Tanti elementi della nostra Serie A (del presente e del passato) in questa speciale classifica: al nerazzurro Lukaku mancano solo 4 reti per piazzarsi sul podio. Ecco la graduatoria completa, stilata con i dati di Transfermarkt, che a parità di gol premia chi ha disputato meno gare