Il centrocampista, schierato titolare da Conte contro Getafe e Bayer Leverkusen, prepara la semifinale di Europa League: "Lunedì sarà una partita importantissima, abbiamo tutte le carte in regola per giocarla. Conte? Vive ogni partita in maniera intensa. Dispiaciuto per eliminazione Atalanta, in competizioni del genere i dettagli pesano tanto"

"Sarà una partita importante, difficile, contro una squadra che stiamo studiando in questi giorni e con individualità importanti. Dovremo prepararla bene e mettere quello che ci sta chiedendo il mister". Roberto Gagliardini è pronto alla semifinale di Europa League che l'Inter giocherà lunedì 17 agosto alle 21 a Dusseldorf (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football) contro lo Shakhtar Donetsk. Gli ucraini hanno eliminato il Basilea nei quarti e al centrocampista nerazzurro ricordano il Bayer, che l'Inter ha superato per 2-1: "In alcuni aspetti sono simili al Leverkusen, sono tecnici, veloci e bravi nella fase offensiva. Hanno qualità, palleggio. Hanno una buona difesa, ma sappiamo come metterli in difficoltà" sono le parole di Gagliardini in esclusiva a Sky Sport..

"Conte un osso duro, sento la sua fiducia" leggi anche Lucescu: "Dura per l'Inter, Shakhtar eccezionale" Gagliardini, 30 presenze, 4 reti e 3 assist in stagione con l'Inter, racconta lo spirito che sta accompagnando l'Inter nella fase finale di Europa League: "Sin dalla partita contro il Getafe le stiamo vivendo come delle finali. Quella di lunedì è una partita importantissima, l'Inter non le gioca da tanto tempo e abbiamo tutte le carte in regola per giocarla. Questa settimana di riposo ci sta aiutando a recuperare dopo una serie di partite ogni tre giorni". Nella stagione del centrocampista non sono mancati momenti complicati, su tutti quello successivo all'errore da pochi passi e a porta vuota nella partita pareggiata per 3-3 a San Siro il 25 giugno contro il Sassuolo. "Durante la stagione ci sono state tante situazioni non semplici - spiega - in questo mister Conte è importantissimo, mi sta dando fiducia e continuità e io cerco di ripagarlo in campo". Contro Getafe e Bayer, Gagliardini ha giocato l'intera partita. Proprio Conte è, secondo il numero 5, un fattore di questa Inter: "Il mister è un osso duro, vive ogni partita in maniera intensa. In gare come queste, da dentro o fuori, serve tanta cattiveria".