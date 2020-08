Siviglia-Man United, dove vedere la partita in tv

Il programma delle semifinali di Europa si apre con la sfida tra Siviglia e Manchester United. Dopo aver vinto contro Roma e Wolverhampton, gli spagnoli puntano a battere anche i Red Devils, che nel turno precedente hanno eliminato l'FC Copenaghen con un rigore di Bruno Fernandes nei supplementari. Sei trionfi in due in questa competizione, con il Siviglia che ha alzato l'Europa League per ben cinque volte in dieci anni tra il 2006 e il 2016. Dal 2014 in poi un dominio spezzato proprio dal Manchester United, che nel 2017 vinse per la prima volta questo trofeo. Ora una grande sfida in questa Final Eight, in palio un posto per la finalissima contro la vincente di Inter-Shakhtar Donetsk.