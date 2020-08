Il Siviglia ha raggiunto la semifinale di Europa League in tre precedenti occasioni, vincendo poi la competizione in tutti e tre i casi (2013/14, 2014/15, 2015/16); in particolare, gli spagnoli sono stati eliminati solo in una delle ultime 20 gare ad eliminazione diretta nella competizione, perdendo 6-5 come punteggio complessivo contro lo Slavia Praga, negli ottavi di finale del 2018/19.