Tra i protagonisti del successo sullo United che ha qualificato il Siviglia alla finale di Europa League e autore del gol dell'1-1 c'è stato Suso, che commenta il traguardo raggiunto: "E’ stata una bella emozione, abbiamo iniziato non troppo bene, poi abbiamo pareggiato, ma loro erano pericolosi quando ripartivano perché avevano giocatori veloci davanti - dice - Si l’esultanza era per la mia famiglia, perché sono lontani e mi mancano". Potrebbe esserci una finale con l'Inter, quasi un derby: "Sono abituato a giocare contro l’Inter, entrambe sono forti, vediamo domani". Una sorta di rivincita nei confronti del calcio italiano e del Milan che lo ha ceduto? "No, penso che il Milan abbia finito bene, l’ho seguito, è la mia squadra è parte del mio cuore e sono felice, sono venuto qua perché pensavo che la situazione era migliore per me. Sono felice sia per me che per loro".