L'allenatore nerazzurro dopo il 5-0 allo Shakhtar che ha aperto le porte della finale di Europa League contro il Siviglia: "Prestazione super, adesso pensiamo a recuperare energie per regalare una gioia ai nostri tifosi. Il mio sfogo? Dico sempre quello che penso senza offendere nessuno"

Cinque gol alla Shakhtar Donetsk e il pass per la finale di Europa League contro il Siviglia in tasca, serata europea da incorniciare quella dell’Inter. “Siamo stati bravi, abbiamo raggiunto la finale giocando contro una squadra che abbiamo reso meno forte, nonostante la loro grande qualità. Gli abbiamo creato difficoltà, li abbiamo fatti correre e difendere, aspetto dove faticavano di più. Il piano è stato giusto, abbiamo giocato con coraggio e sono davvero molto contento e soddisfatto, i ragazzi hanno giocato una partita europea. Il merito va tutto a loro”, le parole dell’allenatore nerazzurro. Conte che non nasconde la felicità per la prova della squadra: “Temevo molto questa partita perché lo Shakhtar è una squadra forte e l’abbiamo fatta sembrare una squadra normale con una super prestazione. Ora dobbiamo recuperare energie e prepararci per dare una gioia ai nostri tifosi e al popolo interista che ci sta seguendo con entusiasmo e che sarà orgoglioso di questa squadra, che sta dando l’anima in campo”.

"Abbiamo voglia di stupire" Inter che adesso si giocherà la possibilità di alzare al cielo il trofeo contro il Siviglia in finale: "Aver raggiunto questo traguardo è una soddisfazione per tutti. Molti ragazzi stanno giocando per la prima volta questo tipo di partite, stanno facendo esperienza giocando in una competizione importante come questa, che da tanto tempo non riusciamo a vincere. Ora affronteremo il Siviglia che è una squadra dalla grande esperienza, che negli ultimi anni ha vinto tante volte questa competizione. Ma noi abbiamo voglia, entusiasmo e voglia di stupire", ha aggiunto Conte. !Quando proponi un lavoro intenso sia tatticamente che fisicamente il giocatore può sbuffare. Ma se i giocatori sono intelligenti capiscono che in questo modo possono crescere. Io faccio questo, con le buone maniere e a volte in maniera un po' brusca. Ma lo faccio per il loro bene e per quello del club!, ha proseguito l'allenatore